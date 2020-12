Austria külast Fucking sai pärast sildivahetust Fugging

Sel nädalal vahetati küla nimesildid välja ja nüüd näeb teede ääres silte, millel on Fugging.

Ajaloolaste sõnul pärineb küla algne nimi Fucking 11. sajandist ja väidetavalt pandi see 6. sajandi aadliku Focko järgi, kes ehitas sinna kindluse, mille ümber tekkis küla.

1825. aasta kaardil on nimekuju Fuking. Nimevahetajad kaalusid ka seda nime, kuid kuna see on algse nimega liiga sarnane, siis loobuti.