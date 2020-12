Egiptuses vahistati modell, kes tegi püramiidide juures «ebasobivas» riietuses pilte

TikToki staar Salma al-Shimi külastas Egiptuse vanimat püramiidi, Sakkaras asuvat Džoseri püramiidi 30. novembril. TikToki postitatud videost on näha, kuidas naine kannab kostüümi, mis on võrdlemisi paljastav.

Salma postitas tegi täna, 4. detsembri Facebooki vahendusel avalduse, et tänada sõpru ja toetajaid julgustavate sõnumite eest. «Tänan kõiki inimesi, kes mu kõrval seisid. Tänan kõiki neid, kes mu kõrval seisid või mind ründasid, aga päeva lõpuks olen ma lihtsalt inimene ja see, mida ma teen võib olla õige ja see võib olla ka vale.»