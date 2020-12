Miley Cyrus avaldas, mis paar aastat tagasi tema näiliselt idüllilises elus tegelikult toimus

Viimased kaks aastat on USA popstaarile Miley Cyrusele olnud üpris tormilised. 2018. aasta novembris põles maha tema ja näitlejast kihlatu Liam Hemsworthi ühine kodu Malibus. Pärast kümme aastat kokku-lahku koosolemist otsustas paar tulekahju järel lõpuks ka abielluda, vahendab Sõbranna.

Nüüd on Cyrus avaldannud, et tulekahju oli üks peamisi põhjuseid, miks ta lõpuks üldse abielluda otsustas. «Mingil määral tegi see (tulekahju - toim) seda, mida mina ei suutnud. See eemaldas mind sellest, mis ei täitnud enam oma eesmärki. Ja siis, kui sa upud, haarad sa elupäästja järgi ja sa tahad ennast päästa. Arvan, et abiellumine just see minu jaoks oligi. Üks viimane võimalus iseenda päästmiseks.»

Hemsworth ja Cyrus 2019. aasta alguses. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Kaheksa kuud hiljem teatas Cyrus, et nende abielu on lõppenud ja teda nähti samal päeval oma tüdruksõbraga jahi peal suudlemas. Paljudele tuli lahkuminek suure üllatusena, sealhulgas Hemsworthile, kes kuulis kõmumeedia sõnul oma suhte purunemisest samuti meediast.

Nüüd on Cyrus muusikaajakirja Rolling Stones äsja ilmunud numbri kaanestaarina andnud avameelse intervjuu, kus ta räägib lähemalt 2018. aastast. Popstaar avaldas, et kuigi meediale ja avalikkusele tundus, et tema elus oli tol ajal kõik korras, oli reaalsus hoopis teistsugune.

«2018. aastal mängisin kodu, mis tundus toona väga hea,» viitab Cyrus oma suhtele ning abielule Hemsworthiga. «Nüüd on mul see tervislik vaatenurk, mida mul varem ei olnud. Õppisin mõistma, kes ma saan ja kes ma ei saa kellegi teise jaoks olla, ning mida ma saan ja ei saa iseenda puhul aktsepteerida.»

«Paar aastat tagasi näis, et elasin mingis muinasjutus. Aga ma tõesti ei elanud. Tol ajal eksperimenteerisin narkootikumide ja alkoholiga, tutvusring minu ümber ei olnud täitev ega jätkusuutlik,» avaldas Cyrus ja tõdes, et alkohol ning narkootikumid olid tema elus lühikeseks jäänud abielu ajal tähtsal kohal.

Lisaks sellele vihjas Cyrus, et meedia järgib liialt palju tema juukseid. «Pikad ja blondid juuksed, tal on nüüd kõik korras. Ta ei saa narkot tarvitada. Kui ta juuksed on värvitud ja tal on karvased kaenlaalused, ta tarvitab narkot,» tõi popstaar näiteks, kuidas meedia arusaam tegelikkusest on eksitav. Tegelikult tarvitas Cyrus meelemürke just siis, kui tal olid pikad ja blondid juuksed.