VIDEO ⟩ Näitleja Jennifer Garner taaslavastas oma 17 aasta taguse bikiinistseeni

Stseen, kus helesiniseid bikiine kandev Garner astub basseinist välja, on tänaseks üle 17 aasta vana. Osa, millest tuntud bikiinistseen pärineb, läks eetrisse 2003. aasta veebruaris, vahendab eonline.com .

Kümme aastat tagasi ilmus Youtube'i stseenist ka video, mis kannab pealkirja «Jennifer Garner - sinised bikiinid basseinist väljumas.» Tänaseks on seda ligi minutilist klippi vaadatud üle 200 000 korra.

Videopostitust Garneri Instagramis on praeguseks vaadatud ligi 2,5 miljonit korda ja see on saanud ohtralt positiivset vastukaja.