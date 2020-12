ÜLEVAADE ⟩ Saa tuttavaks - need on Eesti Laul 2021 osalejad!

See on üks kirev seltskond: muusikaveteranid ja uustulnukad, noored ja vanad, kantri- ja rokkartiste. «Muidugi ka Uku Suviste,» kinnitas Niinemäe. Vaatajad saavad aga näha ka 24 värsket muusikavideot.

HELEZA

Miks ta Eesti Laulul on? «Tahaks lauljaks saada,» kinnitab ta. Seda ta oskab täitsa hästi juba - suisa prantsuse keeles. «6» on kirjutatud suvise Prantsusmaa reisi käigus. Silma paistab ta aga õige seksika videoga.

NIKA MARULA

Suurejoonelise kõlaga «Calm down» ei olegi nii rahuliku taustaga, jutustab lauljanna, Tema sõnul oli tal valik, kas poisiga tülis olles talle vastu vahtimist anda või emotsioonid laulu valada. Meie õnneks sai valikuks viimane - keegi haiget ei saanud ja on, mida kuulata.

PLUUTO JA ZEVAKIN

«Kirjutasin, et collab bro, ja siin me nüüd oleme,» seletas Zevakin. Looga «Wingman» võistlev duo oma sõnul ei tea, kuidas nad sinna said. Platsis ollakse aga ladina rütmide ja kerge nubluliku flow'ga.

Eesti Laul 2020 osalejad

KADRI VOORAND

«Energy» on hoopis teistsugune, kui hinnatud lauljanna muusika tavaliselt. Kadri arvab, et inimesed ehk ei tunnegi teda loojana ja tahab end tõestada. «Seda ei olegi nii raske kuulata,» lubab ta.

UKU HAASMA

Isa on Kukerpillides, vend on Juss Haasma. Milline taust! Loomingulise pere võsul on käsil bassiõpingud ja noh, Eesti lauluga. «Kaos» on tõeliselt rahulik ja voogab nagu Uku lokid.

KEA

Kare Kauksi tütar on ka platsis! «Alati on unistusekilluke see olnud, et tahaks siia uuesti saada,» mõtiskles ta. «Hypnotised» on tema sõnul õige tempokas ja äge lugu. Kas meeldib ka kuulajatele?

SISSY

Dave Bentoni tütar on platis looga «Time». Sissy rõõmustas väga väga, kui osalemine kinnitati. «Tahaks võita!» tunnistab ta.

EGERT MILDER

Gruusia-laulu autor on tagasi looga «Free again» ja kinnitab, et see on eelmisega seotud. Mehe sõnul läbis see esimesena kõige olulisema žürii - tema pisitütre oma. «On lugusid, mis ajavad teda nutma,» tunnistas Milder. See aga toimis!

WIIRALT

See seltskond jõudis Eesti Laulule omamoodi. Üks bändiliige saatis salaja laulu «Tuuled» konkursile. Kujutate ette bändikaaslaste üllatust, kui nende nimi Ringvaates maha hõigati? Sellist kantrikõla Eesti Laulul iga päev ei kuule!

KOIT TOOME

Veel üks vanameister tagasi! «Üle aastate tundus selle looga, et vot see on lugu, millega tulla avalikkuse ette,» selgitas Toome. «Lähed nagu olümpiale!» võrdles ta võistlusmomenti vanade tuttavatega. «We could have been beautiful» kõlab tõesti eepiliselt.

KARL KILLING

«Minu lugu 'Kiss Me' on väga südamelähedane minu jaoks,» kinnitab Karl kindlalt. «See on ühele väga erilisele tüdrukule kirjutatud lugu,» selgitas ta. Vaatame, kuidas Beyond Beyondiga laval käinud Karlil läheb. Kas lugu saab ka kuulajale südamelähedaseks?