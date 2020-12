KUULA JA VAATA ⟩ Tänavuselt Eesti Laulult leiab ohtralt emotsioone, silmailu ja uusi üllatajaid

KOIT TOOME

Veel üks vanameister tagasi! «Üle aastate tundus selle looga, et vot see on lugu, millega tulla avalikkuse ette,» selgitas Toome. «Lähed nagu olümpiale!» võrdles ta võistlusmomenti vanade tuttavatega. «We could have been beautiful» kõlab tõesti eepiliselt.

KARL KILLING

«Minu lugu «Kiss Me» on väga südamelähedane minu jaoks,» kinnitab Karl kindlalt. «See on ühele väga erilisele tüdrukule kirjutatud lugu,» selgitas ta. Vaatame, kuidas Beyond Beyondiga laval käinud Karlil läheb. Kas lugu saab ka kuulajale südamelähedaseks?

KRISTIN KALNAPENK

Lauljatari Kristin Kalnapenki Youtube'i lehel on kaks lugu. Üks on postitatud kuus aastat tagasi, teine on aga Kristini tänavune Eesti Laulu võistluslugu «Find a way».

SUURED TÜDRUKUD (Dagmar ja Kaire)

Dagmar ja Kaire on ilmselt ühed kogenumad eurovisioonilkäijad. Ehk isegi rohkem kui Uku...? See kord on aga eriline. Nad on ise peaesinejad! «Heaven's not that far tonight» kõlab õige hitimaiguliselt, sest mängus on Koit Toome käsi. «Närvid on läbi,» tunnistavad nad. «Aga samas on tore ka!»

UKU SUVISTE

Tänavu Eurovisiooni tühistamise järel pääses möödunud aasta Eesti Laulu võitja Uku Suviste otse poolfinaali. Seekord kannab Uku romantikast pakatav lugu pealkirja «The lucky one».

JÜRI POOTSMANN

Jüri on Eesti Laulul tagasi pärast viieaastast pausi. «Magus melanhoolia» on lugu, kus on sees väääga kõrge koht. «Tuleb vaeva näha,» tunnistab Jüri, kuid ei tahtnud enda sõnul turvalise looga tulla. MyHitsi hommikuhääle pala jääb kindlasti kõrva!

TUULI RAND

Kristeli loo kaasautor ja öde on aga Tuuli - sel korral ka konkurent võistlusel! Kumb võidab, kas Tuuli «Üks öö» või Kristeli Gram-of-fun? Aeg näitab.

HANS NAYNA

Arvatavasti kõige üllatavam nimi Eesti Laulu poolfinaali nimistus on Hans Nayna oma looga «One by one». Tegu on Mauritiuse Vabariigist pärit artistiga, kelle võistluslugu on valminud koostöös muusikaprodutsendi Vahur Valgamaaga.

ALABAMA WATCHDOG

Bändi Alabama Watchdog astub võistlustulle samanimelise looga «Alabama watchdog», mis pärineb Ken Einbergi sulest.

GRAM-OF-FUN

Kristel Aaslaidu võime sel aastal laval näha aga õige suure grupiga. Öed sel aastal ei tule, tuleb laul «Lost In A Dance». Kerge tantsuline raadiopop võtab jala tatsuma küll.

IVO JA ROBERT LINNA

Vanameistril on sel korral ka poeg toeks! «Mida üks õnnelik isa tunda saab on see, et saad oma pojaga midagi koos teha,» Muljetas Ivo. «Eriti veel asja, mis mõlemale meeldib. See on vaimustav, kuidagi teeb õnnelikuks!»