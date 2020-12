PILTUUDIS ⟩ Eestlanna avastas teisest maailma otsast ootamatult kodumaised asjad

«Mina otsin siin Starbucksi taga,» kirjutas eestlanna. «Mu suunataju on kas kohutavalt halb või kohutavalt hea, sest leidsin hoopis selle,» kirjutas ta pildi juurde.

Riiulis on hulk eestimaiseid komme - Ananass, Maiuspala ja paljud teised. «Jäin mask ees, suu ammuli vahtima,» muljetas Lahesoo. «Müüja astus ligi ja hakkas juttu ajama, et jah, sellised huvitavad maiustused on pärit Eestist. Nii hea oli südamest pahvatada: 'Mina ka!'»