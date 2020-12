PILDID JA VIDEO ⟩ Austraalia profisurfar püüdis kunsti nimel laineid ihualasti

Sarnaselt oma keraamikatööga tegelevale isale on aga Felicity alati olnud huvitatud ka kunstist. Viimase nelja aasta jooksul ongi Felicity lisaks surfamisele keskendunud ka kunstile. Nüüd on lõpptulemus valmis ja austraallanna projekt kannab nime «Skin deep». Tegu on tähendusrikka visuaal-teosega, mis kestab neli minutit. Selles sõidab Felicity maailma suurimatel lainetel ja teeb seda ihualasti.

«Ookean on olnud alati minu jaoks see suurim peegel,» kirjeldab Felicity veekogu, mis peegeldab tema vaimset olekut kõige paremini. «Skin deep» oli aga naise sõnul tugevdav ja vabastav kogemus.

«Võttes omaks oma naiselikkust kohas, kus saab olla hukkamõistmisest vaba, on see andnud mulle võimaluse näha oma keha teisiti,» kirjeldas Felicity oma projekti ideed ja mõju.

Felicity tõi projekti kirjeldades veel välja, et surfamine ja kunst on tema kaks suurimat kirge. «Ühte neist tehes tunnen end elavana, loomingulisena ja samal ajal nii rahuliku kui ka erutatuna.»

Austraallanna sõnul on lõpptulemus midagi, millega ta on ise täielikult rahul.

Felicity sõnul ei vaja tema 4-minutiline klipp aga eriti täpsustamist ega mingit selgitust. «Skin deepi» eesmärk on tema sõnul välja toodud selle pealkirjas, filmis kasutatud tekstis ja laulusõnades. «Väga vähesed on olnud selle vaatamise ajal segaduses,» täpsustas Felicity ja lisas, et need, kes aru saanud ei ole saanud, on temalt küsinud «miks?».