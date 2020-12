MEENUTUS ⟩ Kust sai alguse maskisaate finalisti Henessi Schmidti tähelend?

25-aastane Henessi on lõpetanud Viljandi kultuuriakadeemia ja mänginud Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud «Talve» filmis Maie tegelaskuju. Näitlejana tõusis ta areenile 2011. aastal, mil võttis osa TV3 konkursist, kus otsiti uusi noori näitlejaid teleseepi «Kodu keset linna».

«Maskis laulja» finaalsaates Draakoni maski langetanud Henessi tänas erilise teekonna eest kogu meeskonda ning tunnistas, et ei lootnud nii kaugele jõuda. «Ma üldse ei arvanud, et nii kaugele välja tuuritan,» sõnas ta.

Henessi märkis, et saates osalemise saladust hoida oli kohati keeruline: «Vassimist ja valetamist oli omajagu. Kuna sätendava kostüümi litreid jäi mullegi külge, oli teatrisse proovi minnes vaja luisata, miks ma sädelen, aga eks siis sai mainitud, et käisin näiteks tüdrukute peol,» muheles ta.

Draakoni tegelaskuju valik sündis koostöös kostüümikunstnik Liisi Eesmaaga. «Liisi küsis, mis loomana ma end näen. Meenutasin, et lapsena pidasin end mõnda aega valgeks draakoniks ja sellest Liisi ka inspiratsiooni sai. Maski taga olla on väga lõbus, sest kõiki, kes sind piidlevad ja püüavad miskit mõistatada, on tõesti naljakas jälgida.»