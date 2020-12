«Maskis laulja» võitis Polaarhunt ehk Mikk Saar

Teise hooaja superfinaalis valisid vaatajad võitjaks Polaarhundi, kelle nahast puges välja Mikk Saar . Finaalsaates kõlasid Polaarhundi esituses lood «Born This Way» ja «Sound of Silence».

Saar tunnistas, et saates osalemine meeldis talle väga. «Olen pikalt unistanud sellest, et saada esineda mitte oma näoga ja teha muusikat nii, et keegi mind ära ei tunneks. Hundi sisse minek oligi justkui osa mingist rollist ning maski taha peitu pugemine oli päris hea tunne, sest kui tausta ei teata, nähakse sind hoopis teises valguses ja n-ö puhta lehena,» rääkis ta.