OOTAMATU ÕNN ⟩ Jackpoti võitnud naine pidas lotovõidu teavitusi labasteks petukirjadeks

Uus-Lõuna-Walesis Bullaburras elav naine rääkis Austaalia lotole, et ostis 20. novembri Lucky Lotteries Mega Jackpoti loteriile pileti TheLott.com kodulehelt, kuid ta ei saanud pikalt aru, et ta oli tegelikult võitnud isegi hoolimata sellest, et sai mitu võiduteavitust ona elektronpostkasti, vahendas UPI.

«Sain võidu kohta mõned meilid, kuid arvasin lihtsalt, et need on suvalised pettused, nii et kustutasin kõik need kirjad ära,» lisas naine.