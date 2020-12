Seltskonnatäht Merylin Nau heitis jälle üleriided seljast ja «pani hullu»

«Tegelikult sain juba pikemalt aru, et meie koostöö ei saa kuidagi sujuda, aga püüdsin seda siluda. Ma olen selline, et ei taha alla anda. Proovin nii kaua, kuni tõesti näen, et siin ei ole mitte mingisugust väljapääsu,» rääkis Nau.