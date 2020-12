ÄRA MAGA MAHA ⟩ Shanon ja Terminaator alustavad sel nädalal oma talviste kontserttuuridega

CD-l ja vinüülil ilmunud Terminaatori uue albumi «Maailm vs Lilian» esitluskontserdid toimuvad detsembris viies Eesti linnas. Uute lugude kõrval mängib Terminaator akustilises võtmes ka unustamatuid hitte varasemast repertuaarist.

Terminaatori uus kauamängiv «Maailm vs Lilian» on bändi solisti Jaagup Kreem i sõnul maiuspala kõikidele Terminaatori fännidele.

«Uus album on oma olemuselt klassikaline Terminaator ja seda kõige paremas mõttes,» kirjeldas Kreem uusi lugusid.

Kreemi kinnitusel on albumi pealkirjas mainitud Lilian päriselt olemas ning ka laulud nagu «13 sammu», «Tunneli lõpus» ja «Liiter Jacki» räägivad elust ja päris asjadest.

Lisaks Terminaatorile toimub ka Shanoni esimene soolotuur. Nüüd on meeste sõnul aeg küps ja lisaks armastatud Shanoni enda lugudele tulevad kontsertidel esitamisele ka mõned 2019. aastal Eesti Muusika Karika võitja tiitli toonud coverid.

Lisaks on bändil üllatusena plaanis teha mõned Eesti Muusika Karika saatest tuntud coverid, mis pakuvad Shanoni fännidele kindlasti suurt meelehead.

«Esitamisele tuleb meie loomingu paremik ning oleme kavasse lisanud ka lood, mida elavas esituses oleme varem mänginud vaid mõnel üksikul korral. See on just nagu väike jõulukingitus,» ütles bändi solist Taavi Immato.