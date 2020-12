MASKIGA HISPAANIAS ⟩ Kertu Jukkum ajab Woody Alleni jälgi ja laskub juustukoopasse

Kertu Jukkum tormas maskis ringi ka Põhja-Hispaania ühes kaunimas maakonnas Astuurias. Siin on ka Woody Alleni lemmiklinn Oviedo. Linnas on mitmeid kohti, kus ta tegi oma filmi «Vicky Cristina Barcelona». Kertu leidis need kõik üles. Isegi selle hotelli, kui suur režissöör alati viibib, kuid ta Oviedo linnas käib. Rännuteele jäid veel ka ajalooline Aviles, Covadonga pühamu, mägine Sortes ja maaliline Candellira. Oscar Niemeyeri Keskuse teeb eriliseks see, et seda projekteerides oli kuulus Brasiilia arhitekt 104aastane. Kuna Kertu jumaldab kasse, siis loomulikult söötis ta neid ka Avilese linnas. Laskumine juustukoopasse oli paras peavalu, kuid tehtud sai seegi. Rõõmsad kohtumised palveränduritega andsid elule vürtsi.