OSTA ÄRA ⟩ USAs pandi müüki maailma esimene kaubanduslikult trükitud jõulukaart

Bostonis asuv raamatukaupmees pani oma poe veebilehel 25 000 dollariga müüki jõulukaardi, mille on loonud Henry Cole , John Calcott Horsley ja Joseph Cundall . 1843. aastal loodud kaardil on näha suurt pere, kuhu kuulub ka väike tüdruk, laua ümber kogunemas ja veini joomas.

Praegu kaarti omava New Yorgi antiigiesinduse Battledore Ltd. president Justin Schiller ütles, et kaart oli selle väljaandmise ajal nii vastuoluline, et pärast seda läks kolm aastat aega enne, kui lõpuks trükiti uus jõulukaart.