Lapselaps hooldekodus paranevast Ita Everist: tal läheb päev-päevalt paremaks

«Vanaema seisund on okei, alati võiks ju ka parem olla, aga praegu on stabiilne ja ikkagi päev-päevalt läheb aina paremaks,» rääkis Ita Everi pojapoeg Alfred Baskin Elu24-le.

Baskin lisas, et vanaema parima taastumise nimel soovib pere nüüd mõnda aega meedia tähelepanust eemal olla. «Ta (Ita Ever - toim.) on ka ise öelnud, et ei soovi meediale väga praegu kommentaare anda, sest see kõik, mis praegu on, on peresisene asi,» sõnas Baskin.

Igatahes loodab pere jõulud koos vanaemaga juba kodus veeta.

Baskin rääkis oktoobri lõpus Elu24-le, et Ita Everit tabas insult juba juulis.

«Eks te võite ise arvata, mida üks üle 80-aastane naine sellisest asjast arvab. See lööb ju kogu igapäevarütmi sassi,» tunnistas Baskin oktoobris, et Everiga juhtunu on mõjunud rängalt tervele perele.

Baskin rääkis, et vanaema sai vahepeal ka haiglast välja, kuid tervise halvenemise tõttu tuli Eesti teatri grand old lady'l haiglasse naasta.

Kuuldus sellest, et legendaarse näitlejanna tervis ei pruugi olla parimas korras, hakkas levima septembri alguses, kui Draamateater võttis mitmeks kuuks mängukavast maha komöödia «Tuhk ja akvaviit», mille peaosas on Ita Ever.