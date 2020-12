VIDEO ⟩ Hiina kunstnik «sodib» tolmustele autodele tõelisi vaatamisväärsusi

Sotsiaalmeedias ja erinevatel videoplatvormidel on juba tükk aega ringlenud videod Hiinas Dongyingis elavast Wei Xiaofengist , kes ei sodi tolmuste autode klaasidele suvalisi kritseldusi, vaid jätab endast maha tõelise kunsti mida on kahju maha pesta.

Xiaofeng käis varem, kui ta oli veel kunstitudeng, restoranide ja lasteaedade seinu maalimas, kuid nüüdeks on ta peamiselt keskendunud mattklaasile maalimisele ja mis seal salata, ka sellest loodab ta peadselt loobuda.

Xiaofeng suurim unistus on oma tööga kuulsaks saada. «Minu eesmärk on luua endale hea maine eelkõige just tolmustele sõidukitele joonistades. Olen valmis oma ande näitamiseks ka välismaale reisima,» rääkis Xiaofeng Ruptlyle.