VIDEO ⟩ Mis värvi on Päike?

Ameerika Ühendriikide Texase osariigi Lääne-Texase A&M ülikooli füüsik Christopher Baird selgitas, et Päike ja kõik ta kihid helendavad ning Päikese värv koosneb spektrivärvidest, mis tekivad Päikese kõigi osade keerulises koosmõjus, kirjutab livescience.com.

Kui tahetakse saada teada, mis värvi on Päike, tuleb esmalt Maal uurida päikesekiiri. Selleks on erinevaid mooduseid ja need kõik ei ole kõrgtehnoloogilised – on ka selliseid, mida lapsed on uudishimust katsetanud.

Bairdi sõnul saab värvispektri, kui suunata valgus läbi klaasprisma. Siis murduvad lühima lainepikkusega kiired kõige rohkem ja kõige suurema lainepikkusega kiired kõige vähem. Tekib sujuvalt üksteisele üleminevate värvide rida ehk värvispekter, mis on nähtava valguse lainepikkuste vahemik 380...780 nanomeetrit.

Spektrivärvid. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Kõige madalamal lainepikkusel on punane ja kõige kõrgemal violetne.

Füüsik lisas, et kui suunata päikeskiiri läbi prisma, siis on näha vikerkaarevärve. See tähendab, et on näha inimsilmale nähtavad värvid. Valge koosneb kõikidest värvitoonidest ja seega näeme Päikest valgena.

Bairdi sõnul on pisut keerukam jäädvustada Päikest kaamera ja teleskoobiga, kuna siis võib domineerida üks värv, mille järgi võib arvata, et Päike on just seda värvi.

NASA foto Päikesest. Näha on ka päikeseplekke, mis on 1000 Kelvini võrra jahedam piirkond Päikese nähtaval pinnal FOTO: HO/AFP/Scanpix

«Kõiki nähtavaid värve on Päikeses tegelikult ligikaudu võrdses koguses,» selgitas asjatundja.