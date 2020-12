Mõne nädala eest kirjutasime, et Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus ja Lore bistroos filmiti kuuma tantsuvideot, millest võttis osa ka noor lauljatar Lisella Beatrice Kirjutaja. Nüüd on video väljas ja see on isegi vaatemängulisem, kui võinuks arvata!