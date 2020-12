Norra laskesuusatäht: kui nakatun koroonasse, lõpetan kohe karjääri!

«Väga raske aeg. Meil Norras on äärmiselt karmid koroonapiirangud, mis iseenesest on hea. Aga ma igatsen inimesi, poolehoidjaid ja kõike normaalset. On täiesti hull võistluste ajal lihtsalt minna hotellitoast suusarajale ja pärast võistlust jälle kohe tagasi majja. See on täielik jama,» kirjeldas Eckhoff.