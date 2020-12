FOTOD ⟩ NBA-tähte abielurikkumises süüdistanud naine pole ka ise truudusemurdmisest prii

TMZi teatel oli Beasley abikaasale ainuüksi see, et mees ei tähistanud sünnipäeva kodus, tõeline pettumus. TMZ avaldas fotod, kus Beasley jalutas Miamis, käsikäes 46-aastase Larsa Pippeniga.

Montana Youl polnud oma sõnul õrna aimugi, et abikaasal võiks veel mõne naisega suhe olla. TMZ teatel polnud pettunud naine kindel, kas abielu õnnestub veel päästa.

Yao avaldas Instsgramis lühikese teksti mustal taustal, mis nüüdseks kustutatud.

«Vau..Ma isegi ei tunne seda meest. See on metsik. Näen seda esimest korda, nagu teie kõik,» kirjutas ta.

Nüüd on selgunud, et Montana You pole ise ka olnud päris süütu ja vagur. USA seltskonnaajakirjanduse veergudel oma suhteid klattiva paari eraelust välja imbunud uusi fakte.

E!-ajaviitesaidi info põhjal nõuab Yao Beasley`lt lahutust.

«Montana nõudis lahutust kohe samal päeval, kui nägi pilte oma mehest koos teise naisega. Montana pole kunagi Beasley`le truudust murdnud. Tal pole armukest. Ta on perekeskne inimene. Yao on täielikulut pühendunud oma lapse kasvatamisele. Praegu viibib ta koos oma vanematega eneseisolatsioonis. Laps on tema esimene prioriteet,» sõnas anonüümseks jääda sooviv peretuttav.

New York Postil on aga teised andmed ning asi pole sugugi nii lihtne. NYPi andmetel on abielupaar juba pikemat aega eraldi elanud ning Yaol on romantiline ja mitte sugugi platooniline suhe ameerika jalgpalluri Su`a Cravensiga.

TMZ andis juba aasta aega tagasi teada, et Beasley ja Cravens pidasid maha korraliku rusikavõitluse, millega oli seotud ka Yao. Beasleyl on aga kaelas muidki pahandusi, teda süüdistatakse narkootikumide omandamises ning relvaga võõraste inimeste sihtimises.

Käesoleval aastal sõlmis Beasley NBA klubi Minnesota Timberwolvesiga nelja-aastase lepingu, millega mees teenib 60 miljoni dollarit.

«See on kohtukeiss. Ma ei saa seda praegu kommenteerida, tänan klubi toetuse ja usalduse eest ning luban, et keskendun ainult korvpallile,» kommenteeris Beasley süüdistusi.

Ka seoses paarisuhtega on Beasleyt alatasa saatnud skandaalid. Timberwolvesi peatreener Ryan Saunders ütles, et tippatleetid peavad skandaalidega arvestama.