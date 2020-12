MAHLAKAS ⟩ Madonna tütar reklaamis pilkupüüdvalt aluspükse, aga mõni leidis põhjuse vingumiseks

Tuntud popstaari Madonna 24-aastane tütar Lourdes Leon, keda kutsutakse hellitavalt Lolaks, on oma värske modellitööga sattunud meedia tähelepanu keskmesse.

Nimelt on noor naine tuntud rõivabrändide Parade ja Juciy koostöös valinud aluspesu kollektsiooni üks modellidest. Kollektsiooni põhiliseks tunnuseks on sõna «juicy» ehk «mahlakas», mis strateegiliselt moodsale aluspesule on paigutatud.

«Ma ei suuda uskuda, et see on Madonna tütar,» kirjutas üks Juicy fänn Lourdesi reklaampildi alla. Sarnase kommentaari jätsid ka teised, kuid rohkelt olid ka neid, kes polnud Juciy uue koostööga rahul.

Nimelt vinguti, et praeguse külma ilmaga pole kellelgi aluspesu vaja. Sooviti, et Jucy tuleks uuesti välja oma klassikaliste dressipükstega, mis said aastaid tagasi populaarseks tänu seltskonnatähele Paris Hiltonile. Kuid vaatamata negatiivsele tagasisidele oli ka neid, kes olid aluspükste üle õnnelikud.

«Kõige parem koostöö üldse,» teatas keegi kommentaarides.

Lisaks Lourdesile on kampaania modelliks ka tuntud pluss-suuruses modell Ashley Graham. Rohkem pilte brändide ühiskollektsiooni fotosessioonist leiad SIIT.

Lourdes Leon on Madonna esimene laps. Ta sündis 1996. aasta oktoobris, tema isa on Carlos Leon (54).

Madonna ja Carlos hakkasid deitima 1995. aastal ning läksid lahku juba 1997. aastal, mil Lourdes oli kõigest 7-kuune. Paarike suutis siiski tütre nimel headeks sõpradeks jääda.

Lourdes räägib ka hispaania ja prantsuse keelt. Ta tegeleb nii modellinduse kui ka muusikaga. Näiteks on ta olnud nii Converse'i kui ka Stella McCartney kampaaniate reklaamnägu.