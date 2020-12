VIDEOD ⟩ Eesti kuulsuste ilusaladused: isegi jalad ja kõrvatagused saavad meigitud!

Vastupidiselt meigitud jalgadele saab saates sõna ka Eesti naine, kes on jalakarvade eemaldamisest üldse loobunud. «Jalakarvadega ma küll ei vaeva ennast! Mul on endal mugavam, miks ma kulutan aega ja vaeva selleks. Ma käin niikuinii koguaeg teksapükstes ringi ja kui ma kuskil lühemate pükstega käin, siis mis see teiste asi on!» selgitab feminist Miina Liias, miks ta on otsustanud jalakarvade eemaldamisest loobuda.