«Kõik oli tore. Suvisel ajal see viirus väga ei levi ja siis ma nautisingi Eestis ilusat suvekuud. Tulin tagasi (Londonisse – toim) ning jätkus maskikandmine,» kirjeldab Reet, kes oli selleks ajaks Inglismaal elades maskikandmisega harjunud. See on seal püsivaks kohustuseks olnud juba alates aprillist.