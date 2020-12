VIDEO ⟩ Natsiohvitseride viimaseks õlekõrreks oli vööpandlapüstol

Kui Saksamaa käivitas 1939. aastal Poolasse tungides sõja, sai insener aru, et tema tähetund on tulnud. Ta tutvustas oma vöörelva SS-ohvitseridele ja 1943 pääses ta Saksa salapolitsei Gestapo juhi Heinrich Himmleri jutule.

Katsepartii valmis 1944. aastal Leibnizi Assamani-vendade jalgrattatehases, kuid ei ole teada, kui palju neid relvi valmistati. Sälinud kahel vööpandlapüstolil on seerianumbrid 155 ja 158.

Need on kaheraudsed ja kasutasid 7,65 × 17 mm Browningi padrunit.

Pärast katsepartii valmimist sai Assmani-vendade jalgrattatehas liitlaste pommitamisel rängalt kannatada ning puuduvad ajaloolised dokumendid, et natsiohvitserid oleksid vööpandlarelvi kunagi lahingus kasutanud. Siiski on teada, et natsid tegid vöörelvaga katseid.