SINU, MINU, MEIE ⟩ Anonüümsete lapsevanemate grupp saab ootamatult popiks

Värskes osas

Irise ja Oskari järjekordne kohtumine sunnib Siimu lõpuks tegutsema. Mia unistuste töö sõltub ootamatult Marina otsusest. Eva on Aivari käitumisest segaduses, Meelis aga otsustab isa õhutusel enda eest seisma hakata. Anonüümsete lapsevanemate tugigrupp saab ootamatult populaarseks. Kärt on otsustanud välja uurida, miks majaelanikud ühistu esinaise Regina terrorit taluvad.

Sarja «Pilvede all» tegijate uus sari «Sinu, minu, meie» räägib sellest, mis juhtub siis, kui lapsevanemaks saades läheb kõik hoopis teisiti, kui oled planeerinud. Ja sulle tundub, et sa oled ainus, kes lapsevanema rollis läbi kukkus. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina on veel.