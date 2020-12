VÄGA ÄGE ⟩ Eesti artisti Rozelli tantsuhitt näitab Briti edetabelis head minekut

«Jess, kolm nädalat tagasi oli juba uskumatu kui jõudsime tabelisse, aga TOP 10 – see on ikka väga hea kingitus 2020 aasta lõpuks,» sõnas Rozell. «Kummardus fännidele, raadiotele, DJ-dele ja klubidele, perele ja sõpradele – ilma teieta poleks see võimalik.»

Lisaks on «Critical» tõusuteel teiseski tabelis, hoides Music Week Club Upfront Chart hetkel 20. kohta. Kas lool õnnestub veelgi tõusta, ei julge artist ise veel ennustada. «Tundub ebareaalne, aga usun, et elus on kõik võimalik,» lisas ta. «Inglismaa tantsumuusika scene (skeene - toim) on nii suur ja leida ennast seal TOP 10 hulgas on samm edasi unistuste suunas.»