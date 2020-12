Jaagup Kreem Terminaatori tühistatud tuurist: inimesed on hirmul ja seis on väga keeruline

CD-l ja vinüülil ilmunud Terminaatori uue albumi «Maailm vs Lilian» esitluskontserdid pidid toimuma detsembris viies Eesti linnas. Uute lugude kõrval oli bändil kavas mängida akustilises võtmes ka unustamatuid hitte varasemast repertuaarist. Tuur pidi avapaugu saama täna Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

«Tuur jääb ära, sest inimesed on hirmul ja on väga keeruline seis. Kui valitsuselt tulevad pidevalt erinevad signaalid, et ühelt poolt hoiame elu lahti ja teiselt poolt, et ärge kuskile minge, siis see tekitabki inimestes segadust. Seega, mis te arvate, mis on praegusel ajal see põhjus, miks kontsert ära jätta. Lihtsalt inimesed ei tule kohale,» rääkis Termonaatori solist Jaagup Kreem Elu24-le.

Kreemi sõnul helistas tuuri korraldaja neile täna hommikul ja andis teada, et tühistas selle. «Meie olime valmis tegelikult minema mängima ja esinema, sest kui kasvõi üks inimene ostab pileti ja tahab meid näha, siis meie tahame talle esineda,» lisas Kreem.

Kreemi sõnul toimub bändi selle aasta viimane ja ka selle kuu ainus kontsert 30. detsembril ERMis. «See on akustiline kontsert, kus koos meiega on laval ka Tiit Kikas ning Dagmar ja Kaire (Dagmar Oja ja Kaire Vilgats - toim.). Selle kontserdi tahame me igal juhul ära teha, tulgu kasvõi mõni inimene kohale kuulama,» lisas Kreem.

Tuur ära jätta oligi Kreemi kinnitusel korraldaja otsus ja muusiku sõnul saab ta täielikult aru ka sellest murest, et ei taheta võtta riski, et enne kui kohtutakse vanavanematega, siis käiks veel kontserdilt läbi.

«Meil oli kogu see inimeste hajutamine läbi mõeldud, et ei istuks väga lähedal üksteisele,» sõnas Kreem.

Viimase aja ühe popima küsimuse peale, kuidas tervis on, mida üksteiselt küsitakse, vastas Kreem, et tervis on tal väga hea. «Lõhun teha trenni ja käin metsas koertega jalutamas. Mis mul siin muud ikka teha on. Aga vähemalt tervis on hea ja ootame seda vaktsiini nagu ilmaimet,» rääkis Kreem.

Kõigile neile, kes plaanisid aga Terminaatori kontserdile tulla, ütles Kreem edasi, et tal on väga kahju, et sel korral nii läks.

«Inimestele kogu Terminaatori poolt väga suur kahetsus ja eks piletid tuleb ikkagi tagasi osta. Me täname kõiki neid, kes juba piletid ostsid ja tahtsid tulla. Meie oleme valmis igatahes 30. detsembril kontserdi andma. Nüüd tuleb ainult loota, et valitsus riiki päris lukku ei pane. Püsige terved ja hoidke end ja küll me sellest välja tuleme. Ükski kriis ei ole kestnud ju igavesti.»

Ära jääb ka Shanoni tuur

Piletilevi kodulehel seisab kontserttuuride juures järgnev info:

Piletid ostetakse tagasi, kui korraldaja on selleks taganud piisavad vahendid. Kui piisavad vahendid on tagatud, muutub Piletilevi lehel ürituse müügistaatus «müük peatatud» «tagasiostuks» ning algab piletiraha tagastamine.

PDF-pileti omanikele kannab Piletilevi raha tagasi automaatselt pileti ostja kontole.