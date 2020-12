Prantsuse ärinaine kompab instareeglite piire ja jättis uuel pildil püksikud jalga panemata

Tantoti õed on Instagramis vägagi populaarsed, Paulinel on seal 5 miljonit jälgijat ning Mathildel 8,7 miljonit jälgijat. Nad on populaarsed ka seetõttu, et jalutavad pidevalt Instagrami alastusevastaste reeglite piiri peal, postitades sageli pilte, millel vaid strateegilised piirkonnad napilt kaetud on.