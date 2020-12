Lõuna-Aafrika golfistaar dramaatilisest eluteest: oleksin võinud juba kaheaastasena surra

«Selle rumala teo järel olin suremas. Haiglas tehti mulle maoloputus, kui mürk oli halvanud juba pisikese poisi kesknärvissüsteemi, üks jubedatest kõrvalmõjudest oli see, et ma hakkasin kogelema. Kogelemine omakorda põhjustas ärevushäireid,» kirjutas Bezuidenhout.

Golfitäht lisas, et ärevushäire tuvastati tal juba nelja-aastaselt. Kokutamine ja ärevushäire tingisid selle, et inimestega suheldes oli Bezuidenhout äärmiselt kinnine. Juuniorina oli noormehe suurimaks hirmuks pärast turniirivõite kõne pidamine.

Läbimurde künnisel olnud golfarile tundus, et elu on läbi.

«Kõige hullem oli see, et ka golfikaaslased ja lähedased sõbrad hakkasid mind dopingutarvitamises süüdistama. See haavas ja tegi haiget ka mu perele. Teadsin, et dopingutarvitaja mainest on pea võimatu vabaneda. Langesin musta masendusse. Ma ei saanud tegeleda ainsa asjaga, mida ma armastan. Olin lohutamatu.»