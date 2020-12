Norra suusatajad pole rahul koondise eemalejäämisega MK-etappidest: varsti oleme näljapajukil

«Oleme sundpuhkusel, ei saa oma tööd teha. Võistlused on meie töö ja tuluallikas. Auhinnarahad moodustavad vähemalt poole minu sissetulekust,» sõnas Norra murdmaakoondislane Sindre Skar NRK-le.

Üheksa korda maailmakarika etappidel pjedestaalile astunud Skar saab Norra suusaliidult toetust umbes 19 000 eurot hooaja eest. Ülejäänud sissetulekuks on auhinnarahad ja heade soorituste eest saadavad boonused.

Ainuüksi kahelt MK-etapilt eemalejäämine on rahakotile korralik põnts.

«Olukord on tõesti nigel, ja järjest hullemaks läheb, kui me võistelda ei saa. Elan niimoodi varsti allpool vaesuspiiri.»

Ka sprindikoondisesse kuuluva Håvard Taugböli arvates on situatsioon halb.

«Lisaks auhinnarahadele saan palka ka suusafirmalt, kuid selle suurus sõltub minu edukusest MK-etappidel. Nüüd kukub see sissetulekuallikas tõenäoliselt ära.»

Skari arvates on tal mõnes mõttes keeruline Norra murdmaasuusatamise koondise otsust võistlustest loobuda mõista. Sprinter oleks ise soovinud osaleda ka Tour de Skil.

Norra suusaboss Espen Bjervig on täielikult teadlik sportlaste raskest olukorrast ja ta on asju arutanud ka Skariga.

«Otsuse maailmakarika etappidel mitte osaleda tegin mina. Seega vastutan selle järelmite eest. Sportlaste olukord on tõesti tõsine, kuigi sporditegemine peaks olema eelkõige puhas lõbu,» ütles Bjervig.

«Kui nõnda samamoodi edasi kestab, siis varsti peame leidma vahendeid, et majanduslikult kehvemal järjel olevaid murdmaakoondislasi finantsabi korras toetada.»

Ka Soome ja Rootsi murdmaakoondised on teatanud, et ei osale Davosi ja Dresdeni MK-etappidel, kuid Tour de Ski kohta pole need riigid veel otsust langetanud.