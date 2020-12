Talveunes maod peatasid Tesla tehase rajamise

Tesla otsus asutada esimene Euroopa tehas Saksamaal võimaldab autotootjal kasutada ihaldatud Made in Germany kaubamärki, kuid sunnib ettevõtet ka järgima Saksa seadusi. Ehitusloa saamiseks on vaja kohalike võimude nõusolekut. Nemad omakorda peavad konsulteerima keskkonnarühmade ja kohalike elanikega.

Keskkonnakaitsjate andmetel on Muski tehase ehitusalal talveunes silenastikud (Coronella austriaca), puude mahavõtmine ajab nende elurütmi segamini ning nad võivad isegi surra. Keskkonnakaitsjad lisasid, et silenastikud ei ole inimesele ohtlikud, kuid nende süljes sisalduv mürk võib olla mitmele väikeloomale ohtlik.

Oktoobri alguses kuulasid Tesla esindajad, mida on kohalikel neile tehase rajamise kohta öelda. Tesla lootis, et kolmest päevast piisab, kuid protess kestis kaheksa päeva ning tõi neile 414 kaebust ja tähelepanekut.

Kohalikke elanikke teeb eelkõige murelikuks see, et suur Tesla tehas tarbib liiga palju vett ning nende sooviks on, et autode tootmisel kasutataks vett kokkuhoidlikult.