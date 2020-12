ESMAESITUS ⟩ Skandaalne Triin Lellep kirjutas oma elust jõululaulu

Pärast seitset aastat Pariisis tänavu Eestisse naasnud Triin Lellep on saanud valmis oma esimese jõululaulu, milles jagab seda nostalgilist tunnet, mis on alati pugenud hinge, kui ta on kodumaalt eemal viibides mõelnud Eestimaa kaunitele lumistele jõuludele.