Röövist teatanud hispaanlanna jäi hoopis ise politseile haledalt vahele

Naine käis ka politseis juhtunu kohta avaldust kirjutamas ning politseiuurijad asusid asja selgitama. Hulk turvakaamerate salvestisi läbi vaadanud ja võimalike tunnistajatega rääkinud politsei avastas aga, et seal piirkonnas ja naise märgitud ajal ei olnud ühtegi röövi toimunud.

Seepeale tunnistas naine, et mõtles röövimise loo välja ja tuli lagedale uue versiooniga loost, kuidas 6000 eurot kadus.

Ja mis selgus, ka see lugu raha kadumisest või võimalikust vargusest ei osutunud tõeks.

Reaalsus oli see, et naine soovis teatada vägivallaga seotud röövikuriteost lihtsalt sellepärast, et kindlustusfirma hüvitaks tema olematu rahalise kahju.