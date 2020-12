Vana saurus Pantokraator leidis tee Spotifysse ja üllatab uue mussiga

1980. aastate algusest tegutsenud bänd teatas ootamatult, et neil on kirjutatud ja salvestatud mitme albumi jagu uut muusikat. Pantokraatori Facebooki lehel on olnud vaikus pea aasta aega, mistõttu tuleb selline uudis kui välk selgest taevast. Bändi viimasest kauamängivast on möödas 11 aastat.

Pantokraator on tee leidnud ka voogedastusplatvormile Spotify. «Kuna plaatide väljaandmine on tänapäeval ainult sümboolse väärtusega, hakkame oma materjali Spotify keskkonnas jupihaaval avaldama,» teatas bänd Facebookis. Kui lood viimase lihvi saavad, ilmub tõenäoliselt neli vinüülplaati korraga.

«Uusi lugusid on üle 20, muusika on kirjutatud Panto liikmete poolt, tekstide autoriks Shakespeare, Sang, Merca, Runnel ja Barkalaja,» tutvustas rahvamuusikast inspireeritud progerokki viljelev ansambel uut materjali.

Üllatav on seegi, et bändi viimasest koosseisust puudub laulja Lauri Saatpalu, kes tuli Pantokraatorisse 1988. aastal. Koosseisumuutusest teatati juunis 2017, kui bänd oli lahkhelide tõttu sunnitud ära jätma esinemise Viru folgil. Saatpalu asemel on mikrofoni taga Rait Sohkin, keda muusikasõbrad tunnevad Revalsist.

Kõneainet pakub ka ansambli ülejäänud koosseis: Pantokraatoris on taasühinenud ühe teise sarnase nimega Eesti bändi muusikud. Nimelt on üle poole koosseisust laenatud Terminaatorist: basskitarrist Henno Kelp, trummar Roland Puusepp ja kitarrist Elmar Liitmaa. Liitmaa lahkus Termikast 2009. aastal, teised mängivad seal siiani.

Aastaid tagasi mängisid Pantokraatori liikmed koos Terminaatoris. Vasakult Elmar Liitmaa, Jaagup Kreem, Henno Kelp. FOTO: Ove Maidla/Postimees

Ainsa asutajaliikmena on Pantokraatoris klahvpillimängija Erik Sakkov, kes alustas bänditegemist kaheksanda klassi poisina.

Uue materjali sünnist on Facebooki postitatud video. «Nagu näete, eriti glamuurne see muusikute elu tänapäeval ei ole: uhkeid esinemisi pole nagunii kellelgi, mõnusateks stuudiosessioonideks pole raha, plaate ei osteta juba ammu, aga Panto on alati tegutsenud loomisrõõmu nimel,» teatasid muusikud.