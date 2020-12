VIDEO ⟩ Maailma kõige reaktiivsem aine süütab betooni ja veega kokkupuutel plahvatab

Maailmas on palju ohtlikke kemikaale. Näiteks dimetüülelavhõbe on nii mürgine, et väga väike tilk kaitsekindal võib inimese tappa. Kui käsi panna Piranha lahusesse, mis koosneb väävelhappe, vee ja vesinikperoksiidi segust, võtab see naha ja koed, jättes alles vaid luud.