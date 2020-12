Soundcloudi räpparite hulgast võrsunud noor muusik Manna ehk Maria Annabel Vainumäe üllitas suvel oma esimese albumi, millel teevad kaasa Reket ja Meisterjaan. Tema ja Reketi ühine singel «Aegluubis» hääletati mullu Raadio 2 aastahiti tabelisse ning sel on nii YouTube'is kui Spotifys üle poole miljoni kuulamise. Rääkisime Mannaga, kuidas debüütalbumiga läinud on ning mida arvab ta ootusest, et tänapäeva artist peaks olema poliitiliselt «ärkvel».



Enne debüütalbumi ilmumist säutsusid: «Not to suck my own dick, aga kui see album laineid ei löö, siis ma…» Nüüd on album viis kuud väljas, millist tagasisidet oled saanud?