PILTUUDIS ⟩ Telenägu Heelia Sillamaa näitas esimest korda elukaaslast

Heelia avaldas suvel, et ootavad elukaaslasega esimest last. Novembri keskel kinnitas teleajakirjanik Elu24-le, et nende pisipoeg Paul nägi ilmavalgust reedel, 13. novembril.

«Meie pisipoeg sündis 13.11, mis tõestab, et 13 ja reede saab olla ka üks ütlemata ilus ja õnnelik päev. Sünnitus oli täpselt nii raske nagu kõik naised läbi aegade rääkinud on, aga just nii samuti on hetk, millal sa oma lapse kätte saad, elu kõige ilusam ja erilisem hetk,» kirjeldas Heelia toona.