RIKASTEL OMAD REEGLID ⟩ Kas see pilt tõestab, et Paris Hiltonile koroonareeglid ei kehti?

Üleilmse viiruseleviku üle arvestust pidav Johns Hopkinsi ülikool teatas novembrikuu alguses, et USAs ületaskoroonanakkuste arv kümne miljoni piiri. Praeguseks on see arv juba viie miljoni võrra kasvanud.

Inimestel soovitatakse kodus püsida, maske kanda. Reisimist ei soosita, riiki on keelatud siseneda kõigil – välja arvatud USA kodanikel, alalistel elanikel ja USA kodanike pereliikmetel.

Ometigi tundub, et nii mõnedki staarid ei lase end koroonapiirangutest häirida. Oktoobris tekitas välismeedias rohkelt kõmu see, kui selgus, et seltskonnadaam Kim Kardashian tähistas oma 40. sünnipäeva privaatsel saarel, kuhu lennutas ka oma parimad sõbrad ning pereliikmed.

Paistab, et nüüd on «reisisellide klubiga» liitunud ka Paris Hilton, kes postitas tasahilju Instagrami puhkusepildi Bora Boralt. «Paris paradiisis,» kirjutas ta napisõnaliselt pildiallkirjaks.