Valgevene president sai olümpiakeelu

Ka 1994. aastast Valgevenes võimul olnud presidendi poeg Viktor Lukašenka, kes on Valgevene olümpakomitee aseesimees, sai olümpiakeelu.

Valgevene on kaoses olnud augustist alates, kui Lukašenka presidendiks tagasi «valiti». Riigis on olnud mitmeid meeleavaldusi ning protestijaid on koheldud äärmiselt ebainimlikult.