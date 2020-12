Vene ajakirjanikud: Putin põgenes koroona tõttu Moskvast juba augustis ja inimesi veeti ninapidi

Ajakirjanike andmetel on Putin sügisel olnud igaks juhuks eneseisolatsioonis ja teda on avalikkuses nähtud väga vähe. Kui aga vaadata Kremli lehekülge, siis selle kohaselt on Venemaa president kogu aeg olnud Moskvas või pealinna lähedases Novo-Ogarjovo residentsis ning kohtunud nii poliitikute kui ka ametnikega.