ÕNNELIKUD NUMBRID ⟩ USAs võitis loto loosimisel korraga peavõidu 50 inimest

«Viiskümmend on kõigi aegade tipp,» sõnas loterii ametnik Christian Teja, kes märkis, et kõik võitjad valisid lotomasina seadistuse asemel ise oma numbrid.

«Meil oli mitu aastat tagasi korraga 34 peavõidu võitjat ja aeg-ajalt on olnud 10-12 samaaegset võitjat, kuid 50 on on selline arv, mida on ilmselt raske võita,» tunnistas Teja.