VIDEO ⟩ Ligi miljon dollarit väärt ehetest ilma jäänud paar sai juhtunust teada alles tänu leidjale

Floridas Pinellase maakonnas elav Joell Fitzgerald osales koos oma abikaasa Elifiga detsembri alguses iga-aastasel heategevusüritusel «Denim and Diamonds» ning nad olid ka ühed ürituse sponsoritest, mis tähendas, et õhtu lõppedes oli neil veel vaja kõik oksjonile pandud ehted ja juveelid kokku pakkida nind turvaliselt koju viia, vahendas Upi.

Fitzgeraldi sõnul lahkusid nad ürituselt pakiruum asjadest pungil. Kuid paar ei teadnud, et nende sõiduki tagumine luuk avanes sõidu ajal ja kott väärtuslike ehetega kukkus maanteele.

Paari sõnul avastasid nad lahtise pagasiruumi alles koju jõudes, kui Elif Fitzgerald kontrollis oma telefoni ja nägi, et tal on kümneid vastamata kõnesid ja teateid, kust selgus, et teelt leiti talle kuuluv kott.

Paar sai teada, et koti oli leidnud võõras inimene.

«Ta on meie jõuluingel,» ütles Joe Fitzgerald WFTS-TV-le.

«Ta mitte ainult ei leidnud seda vaid ka helistas politseisse ja hoolitses selle eest, et saaksime oma ehted tagasi,» lisas Fitzgerald

Elif Fitzgerald ütles, et teda üllatas mehe ausus.

«Ma olin täiesti šokeeritud, et ta selle tagastas. Mul on väärtuslikke ehteid. On hämmastav tunda, et veel leidub selliseid inimesi,» sõnas Elif Fitzgerald.

Paar kohtus koti leidnud mehega 8. detsembril.

Kohtumisel ütles koti leidnud Michael Dimencky, et kotti märgates sai ta kohe aru, et see saab kas kahjustada või põhjustab avarii ja see oli ka põhjus, miks ta koti teelt ära võttis. «Kui ma koti avasin ja nägin, mis seal sees oli, sain kohe aru, et tegemist on väärtuslike ehetega,» sõnas mees.