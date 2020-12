GALERII JA VIDEO ⟩ Eestlased purustasid maailmarekordi, uhke finiši tegi paljas taliujuja

Rahvusvahelise taliujumise organisatsiooni IWSA reeglite kohaselt loetakse taliujumiseks ujumist vees, mille temperatuur on kuni 9 kraadi. Reedeks prognoosid Eesti taliujujatele nii kõrget veetemperatuuri ei lubanud.

Ürituse korraldaja Rauno Pärg rääkis enne tänast, et päev koosneb kahest võimsast osast.

«Esiteks toimuvad Eesti meistrivõistlused tõsistele entusiastidele, ujutakse 450 meetri distantsil ning 100 meetri kompleksi. Õhtupoole toimub valgustatud basseinis aga maailmarekordi püstitamine! Vähemalt 500 Eesti inimest ujuvad igaüks 25 meetrit, kes pärast distantsi läbimist annavad teate järgmisele ujujale üle. Meie teada on senine maailmarekord ujutud üle 200 osalejaga.»

REKORD KÄES

Praeguseks on maailmarekord juba püstitatud! Kui vana rekord oli 250 vahetust, siis veidi enne pool kaheksat õhtul lähenes eestlaste poolt püstitatud rekord juba 350 vahetusele ja ujutud oli juba üle kaheksa kilomeetri. Pool kaheksa olid eestlased jäises vees ära ujunud juba 377 vahetust.

Korraldaja Rauno Pärg tõdes Elu24-le, et meeleolu Noblessneris on olnud terve maailmarekordi soorituse aja olnud positiivne. «Rahvas on õnnelik, meeleolu on üleval.»

Pärg tõdes, et ürituse korraldamisel tundis ta vahepeal muret, et rahvas ei tule kohale.

«Meil oli igast kõhklusi, et äkki ujujad ei tule kohale. Kuidas me seda organiseerime, et inimene saaks õigel ajal vette. Tegelikult on praegu üsna hästi õnnestunud,» kommenteeris kohapeal olukorral silma peal hoidev Pärg.

Korraldaja tunnistas, et mõned üksikud on ujumisest viimasel hetkel loobunud: «Aga eks näeb palju lõpus tuleb. Natuke üle 500 registreeris, kui tuleb 500 ära, siis saab öelda, et on peaaegu kõik osalenud.»

VAPRALT LÕPUNI VÄLJA

Mitu tundi kestnud õhtu järel ujus üks eestlane viimase 25 meetrise distantsi 10 minutit enne üheksat. Otsepildist jäi silma, et viimane taliujuja läbis distantsi alasti. Korraldaja sõnul pidigi viimane ujuja distantsi nõnda läbima, kuid parasjagu eemal olles ta sooritust ise oma silmaga ei näinud.

«See oli mingi kihlvedu, keegi saadeti alasti vette, nii palju ma tean,» ütles Pärg.

Õhtu lõpuks oli eelmine maailmarekord kahekordselt ületatud ja kokku läbiti mitteametlikult 505 vahetust!

Kas sellised numbrid jäävad lõplikuks selgub järgmine aasta. Rekordisooritus vaadatakse üle veendumaks, et kõik vahetused olid reeglipärased ja ametlik tulemus selgub alles pärast seda.

Viimaseid distantse ujuti aeglasemalt, et viimased Noblessnerisse saabujad ikka kohale jõuaks. Maailmarekordi püstitamiseks kulus kokku 4 tundi 48 minutit ja 3 sekundit. Keskmiselt kulus distantsi läbimiseks 34,2 sekundit. Kõige kiiremini läbiti 25 meetrit 12,8 sekundiga, üks võttis 25 meetrist viimast ja läbis seda tervelt 1,43 minutit.

Veidi enne 500 täitumist hüppas vette Austraaliast kohale tulnud Jonathan, kes väledalt basseini ühest otsast teise ujus. Tema polnud ainus välismaalane, kes eestlaste maailmarekordile kaasa aitas. Otsest statistikat ei ole, kuid korraldaja sõnul oli Eestis elavaid välismaalasi 505 hulgas päris palju.

Korraldaja sõnul läheb korralikuks tähistamiseks alles homme, kui Eesti meistrivõistlused on lõppenud.

Laupäeval jagatakse Eesti meistrivõistluste medaleid juba erinevatel distantsidel ja erinevates vanuseklassides eraldi meestele ja naistele.