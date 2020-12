PURJUS JA ALASTI ⟩ Florida mees sattus tänavu juba neljandat korda trellide taha, sest ei suuda rusikaid taskus hoida

Novembris vahistati ta aga seoses sellega, et jättis kohtusse kohale tulemata.

Naisohver, kes on Mayeri lähedane tuttav, ütles, et soovis pärast seda, kui sai aru, et Mayer jõi jälle, lihtsalt lahkuda, sest teab, milliseks mees purjuspäi muutub.