Suur rike: Facebooki sõnumikeskkond on terves maailmas halvatud

Downdetector.com veebilehe andmetel esineb eriti suuri probleeme Facebooki ja selle sõnumikeskkonna töös praktiliselt üle kogu Euroopa ning mõnel pool Austraalias, Ameerika Ühendriikides, Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas.

Facebooki töös esineb täna paljudes riikides probleeme. FOTO: Kuvatõmmis downdetector.com kodulehelt

Downdetector.com veebilehel on ka mitmed kasutajad kommenteerinud ja viidanud samale murele, ehk et Facebooki sõnumirakendus näitab justkui ei oleks see internetiga ühendatud, olenemata sellest, et kasutajatel ei ole teistel veebilehtedel käimisega probleeme.

Suurem rike sai alguse umbes kella 11 ajal Eesti aja järgi.

Lisaks sõnumirakenduse riketele on kasutajad üle maailma teatanud ka Facebooki sisse logimise ja üldise veebilehe toimimisega seotud probleemidest.

Vaata rohkem downdetector.com veebilehelt.

Mõned kasutajad on kurtnud, et nad tegid parasjagu Messengeri kaudu rühmatööd, kui see «ära kukkus».

Teiste sõnul oli sõnumite saatmise ja vastuvõtmise vahel lihtsalt pikk viivitus.

«Kas kellelgi kuvab veel teadet, et sõnumeid ei saa edastada, kuigi teine saabad sulle vastuseid?» küsis üks kasutaja.

Samuti kaebavad kasutajad selle üle, et sõnumirakendus näitab justkui oleks kasutajal lugemata sõnumid, kuid ei lase neid lugeda.

Facebooki kõneisikud ei ole praegu veel probleemi kohta kommentaare andnud ega ole ka teada, millal see lahendatakse.

The Suni andmetel on lisaks Facebookile ja Messengerile osade kasutajate jaoks maas ka gruppi kuuluv Instagram.

Facebooki ametlik teade viitab sellele, et probleemidele pole lahendust leitud ja need on vähemalt veel mõnda aega jätkuvad.

«Oleme teadlikud, et mõnedel inimestel on probleeme Messengeri, Instagrami ja Workplace Chati kaudu sõnumite saatmisega,» ütles Facebooki pressiesindaja The Sunile saadetud avalduses.

«Töötame selle nimel, et olukord normaliseeruks võimalikult kiiresti.»