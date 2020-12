Olivia Jade avaldas, et ta ei teadnud ülikooli kandideerides täpselt, mis toimub ja arvas, et ülikoolile maksmine käib asja juurde. «Kui see juhtus, siis ma ei öelnud «püha jumal, kuidas me julgesime nii teha?». Ma olin nagu, «miks kõik vinguvad?» Olin segaduses, mida me tegime,» kirjeldas Olivia Jade oma reaktsiooni, kui tema vanemaid altkäemaksu maksmises süüdistama hakati.