PILDID ⟩ Maailmakuulsa Banksy uus teos on pühendatud aevastamisele

Täna hommikul ilmus Inglismaa linnas Bristolis ühe maja seinale teos, mida hakati koheselt seostama maailmakuulsa briti kunstniku Banksyga. Eesti aja järgi umbes kell pool seitse õhtul kinnitas Banksy oma Instagramis, et teos kuulub tõepoolest talle.

Pildil on kujutatud vanemat naist, kes parasjagu aevastab ja tema hambaproteesid on suust välja lennanud. Oma Instagrami postitusse kirjutas Banksy vaid ühe sõna: «Atsihh!»

Banksy kinnitas isiklikul Instagrami kontol, et «Atsihh!» kuulub talle. FOTO: Claire Hayhurst/PA/Scanpiz

Läheduses elav 27-aastane härra Comley avaldas meediale, et tegi hommikul kell seitse kohvi, kui märkas meest tähelepanelikult maja seina silmitsemas, vahendab BBC. «Tund aega hiljem vaatasin välja ja nägin tänaval inimesi. Kui see oli tema (Banksy - toim) olen pettunud, et ei pööranud esialgu sellele rohkem tähelepanu.»

Maja asub tänaval, mida peetakse Inglismaa üheks kõige järsemaks tänavaks. FOTO: Claire Hayhurst/PA/Scanpix

BBC vahendab, et Banksy teosega kaunistatud maja hiljutine üürnik on juba teose kaitsmiseks selle katnud läbipaistva akrüülplaadiga. «Tahtsime seda teha, sest inimesed hakkavad seda rikkuma ja õnneks on meil töökoda, kus meil oli üle üks suur akrüülplaat,» avaldas endine majaelanik, kes kirjeldas teost sõnadega kena ja asjakohane.