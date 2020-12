Järjekordne tagasilöök: tööhoos Ellen DeGeneres nakatus koroonasse

Saatejuht Ellen DeGeneres andis ühismeedia vahendusel teada, et tal on koroonaviirus, kuid tunneb ennast hästi.

«The Ellen DeGeneres show» saatejuht kinnitas, et järgib vastavaid juhiseid ja on kõigile, kellega ta on kokkupuutunud, sellest juba teada andnud.

Pärast paari kuu pikkust pausi on DeGeneresi jutusaade olnud alates septembrist eetris igal argipäeval, kuid skandaali mõju on olnud pikaajaline. Alles päev tagasi avaldasid praegused jutusaate töötajad, et nad on pärast suvel puhkenud skandaali kaotanud sponsoreid ja saate reitingud on langenud, vahendab Buzzfeed. Lisaks on töötajatel olnud raskusi staaride ehk saatekülaliste leidmisega, kes oleks nõus DeGeneresi stuudiosse minema.