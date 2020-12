Steve Jobsi 22-aastane tütar naudib luksuslikku elu, kuid jääb isa miljarditest ilma

Varalahkunud Steve Jobsi lese Laurene Powell Jobsi ja nende perekonna varanduse suuruseks hindas Forbes novembris 21,3 miljardit dollarit. Suur osa sellest on tänu Apple'i ja Disney aktsiatele, mis Steve oma abikaasale pärandas. Kuid naine ise on edukas investor ja osa perekonnale kuuluvast varast ise teeninud.

Steve Jobsiga 1991. aastal abiellunud Laurene (alumisel pildil koos tütre Evega) on pärast abikaasa surma Ameerika kõige rikkamate nimistus 2020. aasta seisuga 30. kohal. Rikkust naudivad ka nende kolm last, kellest noorim, Eve, sündis 1998. aastal. Sarnaselt oma õele ja vennale on Eve elustiil üpris luksuslik.